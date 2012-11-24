11 українців, які постраждали в ДТП у Таїланді, - досі в лікарні

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Королівстві Таїланд.

За даними дипустанови, станом на сьогодні 11 постраждалих осіб все ще перебувають у двох госпіталях Таїланду, де їм надається фахова медична допомога.

«Стан постраждалих стабільний, тяжких випадків немає. Лікарі працюють у штатному режимі. Українці, які отримали дрібні поранення, самостійно поїхали до місць проживання», - говориться в повідомленні і зазначається, що лікування постраждалих відбудеться за рахунок страховок.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада ц.р. внаслідок ДТП з туристичним автобусом, що сталася в провінції Канчанабурі, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості.