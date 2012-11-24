У Варшаві вшанували пам'ять жертв Голодомору (фото)

Українські дипломати та представники української громади у Польщі у суботу в Варшаві взяли участь в заходах з вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1932 років.

Як передає кореспондент УНІАН, українці взяли участь в поминальній Службі Божій у православному храмі у польській столиці на Волі та запалили свічки біля пам'ятника жертвам Голодомору на Вольському цвинтарі.

Радник-посланник посольства України у Польщі Владислав Каневський також поклав до підніжжя пам’ятника символічну композицію із пшеничних колосків та калини.

В.Каневський у своїй короткій промові назвав Голодомор в Україні однією із найбільш трагічних сторінок в історії українців, зауваживши, що він забрав життя багатьох мільйонів людей.

"Це ніби з карти Європи зникли цілі європейські держави, як Австрія чи Бельгія", - сказав він.

Дипломат назвав збереження історичної пам'яті про загиблих українців моральним обов'язком кожного громадянина України.

Як повідомляв УНІАН, пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років урочисто відкрили у Варшаві Президенти України і Польщі Віктор Ющенко та Лех Качинський у вересні 2009 року.

Довідка УНІАН. Штучно викликаний діями комуністичних властей Голодомор 1932-33 років в Україні, яка входила в Радянський союз, став однією із найбільш кривавих трагедій минулого сторіччя.

За середніми оцінками дослідників, жертвами голоду стали 6-8 мільйонів українців, в той час, як Перша світова війна за 4 роки забрала 9 мільйонів життів, а Голокост часів Другої світової війни за 6 років – життя 6 мільйонів євреїв.

Деякі дослідники вважають, що Голодомор в Україні забрав життя від 2,5 до 10 млн людей.