Житель Прикарпаття приніс до міліції раритетний кулемет

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, один з мешканців села Зелена Надвірнянського району приніс у райвідділ міліції пістолет-кулемет Дегтярьова часів Другої світової війни. У міліції стверджують, що такий раритет ніхто реєструвати не буде, а він піде на переплавку. Кілька разів на рік працівники УМВС в області привозять вилучену та добровільно здану зброю на Івано-Франківський локомотиворемонтний завод, де її переплавляють на гальмівні колодки.

У міліції нагадали, що з першого листопада, відколи триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів, нелегальний арсенал на Івано-Франківщині зменшився на 218 одиниць. За інформацією з управління громадської безпеки обласного УМВС, за цей час громадяни добровільно здали 29 одиниць армійської та мисливської нарізної зброї, 108 мисливських рушниць, 25 ножів, які підпадають під холодну зброю. Крім того, здано 37 спеціальних засобів, у тому числі, 34 газових револьверів і пістолетів, три пристрої для відстрілу патронів несмертельної дії, чотири вибухові пристрої, 642 штук боєприпасів.

У 30 випадках колишні власники зброї виявили бажання її зареєструвати в установленому законом порядку.

Місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї та набоїв завершується в останній день листопада.