У Києві понад три тисячі людей вшанували пам’ять жертв Голодомору

18:52, 24 листопада 2012
Суспільство
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В Києві біля Меморіалу пам’яті жертв Голодомору понад три тисячі людей взяли участь в акції, присвяченій роковинам трагедії.

Акція пам`яті Голодомору в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції запалили свічки на знак вічної пам’яті  жертв Голодомору 1932-1933 років.

До підніжжя Меморіалу було покладено квіти від політичних партій та акредитованих в Україні представництв дипломатичних місій та міжнародних організацій.

На пагорбі біля Меморіалу організатори акції також запалили велику кількість свічок та розгорнули плакат «Голодомор – геноцид. Пам’ятаємо».

Представники Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви відслужили панахиду за померлими від голоду.

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