У Києві понад три тисячі людей вшанували пам’ять жертв Голодомору
18:52, 24 листопада 2012Суспільство
2017 0
В Києві біля Меморіалу пам’яті жертв Голодомору понад три тисячі людей взяли участь в акції, присвяченій роковинам трагедії.
Церковники відслужили панахиду
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції запалили свічки на знак вічної пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
До підніжжя Меморіалу було покладено квіти від політичних партій та акредитованих в Україні представництв дипломатичних місій та міжнародних організацій.
На пагорбі біля Меморіалу організатори акції також запалили велику кількість свічок та розгорнули плакат «Голодомор – геноцид. Пам’ятаємо».
Представники Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви відслужили панахиду за померлими від голоду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter