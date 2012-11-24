У Києві понад три тисячі людей вшанували пам’ять жертв Голодомору

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції запалили свічки на знак вічної пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

До підніжжя Меморіалу було покладено квіти від політичних партій та акредитованих в Україні представництв дипломатичних місій та міжнародних організацій.

На пагорбі біля Меморіалу організатори акції також запалили велику кількість свічок та розгорнули плакат «Голодомор – геноцид. Пам’ятаємо».

Представники Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви відслужили панахиду за померлими від голоду.