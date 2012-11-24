Глава УГКЦ: Геноцид голодом – найдешевша зброя масового знищення

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Ця зброя, «була скерована насамперед проти українців, які переважали серед населення на цих теренах», – зазначив Блаженніший Святослав.

На його думку, рани українців від цієї трагедії є «настільки глибокі, що загоюватимуться протягом довгих років». «Ми ще мусимо дозріти до того, – додав глава Церкви, – щоб кожен, хто заперечує факт Геноциду в Україні вважався, як у нашій державі, так й у цілому світі, співучасником або особою, яка виправдовує цей злочин, злочин, який немає виправдання!».

«Людство вже сьогодні однозначно засудило злочини нацистського режиму. Таким чином жертви Голокосту, до певної міри є пошановані самим фактом визнання злочину їхніх вбивць. Натомість, коли ми говоримо про геноцид українців під час Великого Голоду 1932–33 років, такого ще не відбулося. Навіть, не все українське суспільство сьогодні однозначно сприймає ці події. І до того часу, поки не буде однозначного засудження світовою громадськістю злочинів комуністичного режиму, доти жертви Голодомору не будуть гідно пошановані», – наголосив Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав дякує Богові, що вже стали традиційними ті дні поминання жертв Голодомору. «Богу дякувати, що ми вже маємо Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні, де нащадки тих родин, які потерпіли від Голодомору можуть прийти і пом’янути своїх загиблих предків. Але я думаю, що ми сьогодні повинні зробити крок далі – українці потребують не тільки музею Голодомору, але й науково-дослідницького центру для вивчення українського Голодомору-Геноциду», – підкреслив Блаженніший Святослав.

У повідомленні також зазначається, що сьогодні предстоятель УГКЦ молиться за жертв Голодомору разом з католицькими єпископами східного обряду в Загребі, де зараз вони перебувають на щорічній зустрічі. Єпископи з 14 країн Європи моляться разом за загоєння ран українського народу, які спричинені Геноцидом 1932-1933 років, та за те, щоб подібні трагедії більше не повторювалися.