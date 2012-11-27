Убивцям Оксани Макар оголосили вирок

16:22, 27 листопада 2012
Суспільство
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Обвинувачених у вбивстві Оксани Макар Євгена Краснощока, Артема Погосяня та Максима Присяжнюка визнали винними та засудили до ув'язнення.

Підсудні Євген Краснощок та Артем Погосян (праворуч) під час попереднього слухання по справі Оксани Макар в Центральному районному суді Миколаєва, в четвер, 24 травня 2012 р

У Миколаєвському суді сьогодні оголошено вирок трьом обвинуваченим у зґвалтуванні та вбивстві Оксани Макар. К

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням Централього районного суду Миколаєва, Євген Краснощок засуджений до пожиттєвого ув'язнення. Максим Присяжнюк отримав 15 років позбавлення волі, а Артем Погосян - 14 років.

Вирок відповідає вимогам, які як обвинувач висувала Миколаївська обласна прокуратура.

Коли журналісти спитали засуджених чи вважають вони вирок справедливим, то Є.Краснощок похитав головою, М.Присяжнюк сказав «ні», а А.Погосян промовчав.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. Дівчина померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, де вона перебувала з 16 березня і перенесла кілька операцій.

Слухання у справі почалися 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва.

Всі троє обвинувачувались у вчиненні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, окрім цих двох статей, інкримінують ще й ч.3 статті 153 КK України (нacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

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