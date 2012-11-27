Убивцям Оксани Макар оголосили вирок

У Миколаєвському суді сьогодні оголошено вирок трьом обвинуваченим у зґвалтуванні та вбивстві Оксани Макар. К

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням Централього районного суду Миколаєва, Євген Краснощок засуджений до пожиттєвого ув'язнення. Максим Присяжнюк отримав 15 років позбавлення волі, а Артем Погосян - 14 років.

Вирок відповідає вимогам, які як обвинувач висувала Миколаївська обласна прокуратура.

Коли журналісти спитали засуджених чи вважають вони вирок справедливим, то Є.Краснощок похитав головою, М.Присяжнюк сказав «ні», а А.Погосян промовчав.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. Дівчина померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, де вона перебувала з 16 березня і перенесла кілька операцій.

Слухання у справі почалися 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва.

Всі троє обвинувачувались у вчиненні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, окрім цих двох статей, інкримінують ще й ч.3 статті 153 КK України (нacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).