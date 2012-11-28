Громадянина України затримали в "зеленому коридорі" з бурштином

Про це УНІАН повідомила прес-служба Straż Graniczna.

Українця затримали у пункті пропуску "Медика-Шегині" (Львівська область), через який він намагався перетнути польсько-український кордон через "зелену смугу", створену для тих, хто не везе з собою товарів, які необхідно декларувати.

Українець подорожував приватним автомобілем з польськими номерними знаками.

"Під час контролю авто прикордонник знайшов у багажнику три пакети з бурштином. Водій сказав, що перевозив камені для акваріуму", - повідомляє прес-служба.

Польські прикордонники конфіскували бурштин та порушили проти українця справу за контрабанду, яку розгляне суд у Перемишлі.

Прес-секретар Бещадського відділу прикордонної служби, працівники якого затримали українця, Ельжбета Пікор повідомила УНІАН, що польське законодавство не забороняє ввозити до Польщі бурштин.

Однак для легального ввезення необхідно було заплатити 23% ПДВ від вартості товару, чого не зробив українець. Окрім конфіскації бурштину, йому доведеться заплатити штраф.

Вона додала, що прикордонники відпустили українця одразу після того, як він склав усі пояснення та оформлення усіх документів цієї справи.

Співрозмовник агентства зауважила, що українець сказав прикордонникам, що не знав про те, що за бурштин потрібно платити податок.