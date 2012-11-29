У Житомирі вимагали повернути обленерго народові

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла під гаслами: "Поверніть обленерго народу", "Буржуй, дай людям воду!" тощо.

Люди обурені тим, що через борги водоканалу перед енергопостачальною компанією повинні страждати звичайні житомиряни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, Житомир отримав державну гарантію про погашення заборгованості водоканалу перед обленерго. Йдеться про лист за підписом першого заступника міністра Мінрегіонбуду Олександра Аліпова, де вказано, що держава відшкодує в повному обсязі заборгованість КП «Житомирводоканал» за спожиту електроенергію перед «Житомиробленерго».

«Наразі 3 млн грн знаходяться на стадії погашення боргу», - зазначили в прес-службі.

У листі також є звернення про відновлення електропостачання станції ІІІ підйому, а відтак – відновлення повного водозабезпечення мешканців міста. Водночас керівництво ПАТ "Житомиробленерго" згоди на підключення водопостачання не надало.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через борги водоканалу за електроенергію перед ПАТ ЕК ”Житомиробленерго” 26 листопада від електропостачання відключено станції третього підйому водопостачання, без води залишилась частина жителів міста.

”Енергопостачальна компанія ”Житомиробленерго” провела відключення від електропостачання станції третього підйому житомирського водоканалу і таким чином обмежила водопостачання городянам, які мешкають на верхніх поверхах будинків, розташованих в Північно-Західному районі міста, а також в районах Крошні, та Польової”, - йдеться в повідомленні прес-служби підприємства.

У прес-службі підприємства також повідомляють, що КП «Житомирводоканал» отримало субвенцію з міського бюджету на погашення заборгованості за електроенергію в сумі 31 млн грн згідно з постановою Кабінету міністрів №517 про затвердження порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в комунальних тарифах.

”Але оскільки питання невідповідності тарифів на послуги водопостачання та водовідведення на державному рівні до кінця не вирішено, борг за використану електроенергію наростав знову. На 1 листопада 2012 року він становить 11,690 млн грн. Це й стало приводом для чергового відключення”, - повідомляє КП ”Житомирводоканал”.