Експерти вважають реалістичним прогноз уряду на 2013 р.

Так вважають експерти, які прокоментували УНІАН оприлюднений у середу урядовий прогноз темпів зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2013 році на рівні 3,4% і показника інфляції 4,8%.

Зокрема, економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь висловив УНІАН думку, що урядовий прогноз не виходить за рамки інших прогнозів, які заслуговують на довіру.

«Ці дані більш-менш вписуються в ту загальну картину низьких темпів економічного зростання, яка очікується й іншими інституціями. Наприклад, наш Центр очікує на зростання ВВП наступного року на рівні 2,5%, інфляцію - на рівні 5%... Показники досить близькі», - сказав О.Жолудь.

Нагадаємо, за результатами підготовленого групою експертів консенсус-прогнозу, у 2013 році зростання ВВП становитиме 2,9%, інфляція – в середньому 6,9%.

О.Жолудь висловив думку, що бюджет треба розраховувати, виходячи з песимістичного сценарію, оскільки переглядати його у бік збільшення «завжди легше, ніж секвеструвати».

Начальник аналітичного відділу одного з комерційних банків заявив УНІАН, що за інформацією, яка є у нього, урядом було розроблено також і песимістичний сценарій, згідно з яким прогнозне зростання ВВП у 2013 році становитиме 2,5%.

«Взяли оптимістичний (сценарій — УНІАН)... Я був би більш консервативним у прогнозуванні наступного року, на рівні 2% ВВП», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він відзначив, що прогнозувати рівень інфляції на 2013 рік досить складно. Експерт вважає, що попит на споживчому ринку не стане причиною високої інфляції наступного року. «Я думаю, і в уряді розуміють, що буде уповільнення динаміки і доходів населення, і роздрібного товарообороту. Тобто попиту, який би стимулював зростання цін, не буде», - сказав банкір.

Він також відзначив, що чинниками збільшення показника інфляції може стати збільшення вартості продукції самими виробниками, а також зростання тарифів на комунальні послуги.

Нагадаємо, у вересні п.р. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект бюджету на 2013 рік, який був розрахований, виходячи з прогнозу темпів зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 5,9%. Згодом документ було повернено уряду на доопрацювання і досі він так і не поданий повторно до парламенту.