Каськів пояснив, чому самозванець не викликав у нього сумнівів

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів повідомив, що представник іспанської сторони – Джорді Сарда Бонвеі, який брав участь у підписанні угод про будівництво LNG-терміналу 26 листопада у Києві, насправді був присутній на зустрічі потенційних інвесторів LNG-терміналу, що проходила свого часу в Ялті. Про це він повідомив в інтерв’ю «Українській правді».

«На зустрічі потенційних інвесторів терміналу, що відбулася у Ялті, пан Бонвеі брав участь у переговорах разом з іншим паном, керівником німецького представництва Gas Natural Europe. Тому на момент підписання угоди в нас не було жодного сумніву з приводу того, що ця людина представляє компанію… Він не викликав у нас сумнівів», - сказав В.Каськів.

Разом з тим він зазначив, що в будь-якому випадку українська сторона з повагою прийме будь-яке рішення компанії Gas Natural Fenosa, навіть у разі відмови від участі в інвестуванні терміналу. «Бо розуміємо, під яким тиском їм доводилося приймати це рішення», - додав В.Каськів, не деталізувавши, який саме тиск і з якого боку він має на увазі.

Як повідомляв УНІАН, Дж.Бонвеі, який 26 листопада від імені іспанської компанії Gas Natural Fenosa підписав угоду про співпрацю з Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами України про участь компанії у реалізації проекту «LNG термінал», 28 листопада визнав, що не мав права підписувати цей документ. Разом з тим він зазначив, що на момент підписання документу вважав, що мав такі повноваження.