У Києві з’являться чотири нові вулиці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, відповідні рішення ухвалили депутати міськради за зверненням споживчого товариства – колективу індивідуальних забудовників «Метролог».

Вул. Січнева пролягає від вул. Метрологічної до території державного заповідного господарства «Феофанія», вул. Квітнева, вул. Липнева та вул. Серпнева - від вул. Січневої до території державного заповідного господарства «Феофанія».

Нову назву отримає також провулок Березневий у Дарницькому районі. У зверненні колективу мешканців району зазначалося, що назва провулку дублюється, що створює незручності під час виклику різних служб, тому було запропоновано перейменувати його у 3-й провулок Березневий. Депутати підтримати пропозицію мешканців.

Також Київрада змінила назви деяких столичних вулиць. Згідно з інформацією, наданою Інститутом української мови, в офіційних базах даних назви вулиць будуть змінені таким чином: Площа Бесарабська на Бессарабська, вулиця Лейпцигська на Лейпцизька, вулиця Виборгська на Виборзька.