Макуха: До кінця 2013-го приватизують всі обленерго

15:55, 29 листопада 2012
Суспільство
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До кінця 2013 року в Україні планується завершити приватизацію підприємств теплової генерації та обленерго.

Макуха

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха сьогодні під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.

«До кінця наступного року ми плануємо завершити приватизацію теплової генерації та обленерго і розпочати перехід до нової моделі ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку», - сказав В.Макуха.

Він відзначив, що такий перехід дозволить залучити інвестиції у розвиток цієї галузі.

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