Макуха: До кінця 2013-го приватизують всі обленерго
15:55, 29 листопада 2012Суспільство
632 0
До кінця 2013 року в Україні планується завершити приватизацію підприємств теплової генерації та обленерго.
Макуха проанонсував перехід на новий тип ринку
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха сьогодні під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.
«До кінця наступного року ми плануємо завершити приватизацію теплової генерації та обленерго і розпочати перехід до нової моделі ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку», - сказав В.Макуха.
Він відзначив, що такий перехід дозволить залучити інвестиції у розвиток цієї галузі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter