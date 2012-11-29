У Дніпропетровську сталися два вибухи

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Дніпропетровській області, жертв та постраждалих немає.

За даними поінформованого джерела, на місці пригоди могла вибухнути цистерна з пальним, з якої в момент вибуху відбувалася заправка вантажного автомобіля.

Пожежу, яка виникла після вибухів, гасили чотири спецпідрозділи МНС.

У даний час пожежу локалізовано.