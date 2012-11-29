У Дніпропетровську сталися два вибухи

17:15, 29 листопада 2012
Суспільство
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У Дніпропетровську, в районі асфальтового заводу по вулиці Винокурова близько 15.00 сталися два вибухи.

Пожежні біля будівлі поліклініки, де виникла пожежа. Луганськ. 17 лютого

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Дніпропетровській області, жертв та постраждалих немає.
За даними поінформованого джерела, на місці пригоди могла вибухнути цистерна з пальним, з якої в момент вибуху відбувалася заправка вантажного автомобіля.

Пожежу, яка виникла після вибухів, гасили чотири спецпідрозділи МНС.

У даний час пожежу локалізовано.

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