Голова Ради НБУ виступає проти введення валютного коридору

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу у четвер, 29 листопада.

«Я проти валютного коридору.., - сказав І.Прасолов. - Національний банк робитиме курс більш гнучким. Тобто завдання Нацбанку, щоб населення звикло до того, що курс обміну валют у обмінних пунктах постійно рухатиметься вгору-вниз, виходячи з економічної ситуації, виходячи з платіжного балансу, ліквідності тощо. Я думаю, що це більш правильна політика з тим, щоб відучити народ постійно реагувати на цей курс».

Нагадаємо, обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком восени кризового 2008 року. Ця норма була скасована з 2 грудня 2008 року.

Голова Ради НБУ також пояснив доцільність утримання стабільного рівня офіційного курсу Нацбанку тим, що він використовується в бухгалтерському обліку і у разі його змін нараховуються курсові різниці.

«Уявіть, якщо щодня змінюватиметься курс (офіційний курс - УНІАН). Приходить податкова і говорить, ви правильно курсову різницю порахували, ви її на дохід «поклали» чи ні? Ви що, вас бухгалтери з'їдять відразу», - сказав І.Прасолов.

У свою чергу заступник директора Департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олександр Арсенюк заявив, що регулятор виконує вимогу програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у частині встановлення офіційного курсу гривні. Його припустиме відхилення від середньозваженого курсу, що сформувався за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку, не має перевищувати 2%, що і виконується Нацбанком.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рада Національного банку України встановлювала валютний коридор на певний рік в Основних засадах грошово-кредитної політики. Востаннє ця норма була застосована в Основних засадах на 2008 рік. Тоді межі валютного коридору були встановлені в рамках 4,95-5,25 грн/дол. Після останньої фінансової кризи Рада НБУ відмовилася від практики встановлення валютного коридору.