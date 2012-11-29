Укрзалізниця каже, що без дотацій з бюджету приміських перевезень не потягне

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), такі дотації дозволять зробити приміські перевезення беззбитковими.

За даними «Укрзалізниці», на сьогодні покриття витрат залізниць фактичними доходами в приміському пасажирському сполученні становить лише 12,89%.

В «Укрзалізниці» нагадують про необхідність знайти кошти для оновлення рухомого складу, задіяного у приміських перевезеннях.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» подала на розгляд Міністерства інфраструктури проект плану капітальних інвестицій на 2013 рік, який передбачає виділення з місцевих бюджетів понад 5,4 млрд грн на оновлення приміського пасажирського рухомого складу для закупівлі 23 електропоїздів постійного струму ЕПЛ-2Т, 30 електропоїздів змінного струму ЕПЛ-9Т і 22 рейкових автобусів.

«Поки що залізниця самостійно несе на собі соціальну місію забезпечення приміських перевезень разом з її фінансовим забезпеченням», - зазначається у повідомленні «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, існуючі тарифи «Укрзалізниці» на пасажирські перевезення у приміському сполученні залишаються в рази нижчими за собівартість перевезень і демпінговими на ринку транспортних послуг.

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень у 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком.

Основними чинниками збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, зокрема пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.