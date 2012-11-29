Мер Житомира переконаний, що воду відключили з політичних мотивів

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Дебой заявив сьогодні на брифінгу після сесії Житомирської міськради.

"Сьогодні, на жаль, ніхто не поставив питання, в тому числі із присутніх в залі депутатів, що частина міста стоїть без води третю добу", - сказав В.Дебой.

При цьому він зазначив, що відключення мешканців деяких мікрорайонів Житомира від водопостачання відбулося не випадково, а з політичних мотивів. "Це блокування жителів міста зроблено спеціально, для того щоб показати, що приватна компанія «Житомиробленерго» сильна, а громада і влада сьогодні стоять у них на поводу чи на прислузі. Тому буду зараз зв’язуватися вже відповідно з міністерством, буду виходити на Кабінет міністрів, для того щоб питання водопостачання було врегульовано на рівні держави», - заявив В.Дебой.

Говорячи про політичні мотиви відключення станції підйому ”Житомирводоканал”, В.Дебой пояснив, що мова йде про непросту політичну ситуацію у Житомирській міськраді, коли 23 листопада депутати міської ради відправили у відставку секретаря Житомирської міськради, члена Партії регіонів Наталію Леонченко. "Не виключаю, що наразі йде боротьба не за воду, а швидше за владу, оскільки дехто з чиновників «Житомиробленерго» претендує на посаду наступного секретаря міськради", - сказав мер Житомира.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі через борги водоканалу за електроенергію перед ПАТ ЕК ”Житомиробленерго” 26 листопада від електропостачання відключено станції третього підйому водопостачання, без води залишилась частина жителів міста.

На 1 листопада сума боргу становить 11,690 млн грн.