У Мукачевому прокурору спалили автівку на свято

Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, на місце події негайно виїхали прокурор Закарпатської області Анатолій Петруня, начальник УМВС України в Закарпатській області Василь Варцаба та слідчо-оперативна група Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області.

Як вдалося з'ясувати, автомобіль «Мерседес ML-350», 2012 року випуску, належить матері прокурора Мукачева і яким користувалася уся сім’я, повністю знищено вогнем.

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Слідчим СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області даний факт внесено до ЄРДР. Кваліфікація злочину - ч.2 ст.194 КК України, тобто умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Розпочато досудове розслідування, його хід взято на контроль прокурором області.