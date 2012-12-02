ЗМІ «поховали» Марину Владі

Журналісти посилаються на прес-секретаря актриси, пише Gazeta.ru. Про те, що Владі померла на 75-му році життя встигла написати російська газета «Ведомости», посилаючись на повідомлення НТВ.

Телеканал в свою чергу посилався на блогерів. При цьому в замітці про смерть Владі на сайті некрологів necropedia.org тепер з'явилося застереження про те, що ця інформація не відповідає дійсності.