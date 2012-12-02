На завтра передають штормове попередження
18:39, 02 грудня 2012Суспільство
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На всій території України спостерігатиметься погіршення погодних умов.
Вранці та вдень пориви вітру - 15-20 м/с
У південній частині, вдень у центральних та східних областях сильні дощі, у західній частині, вранці та вдень у північних областях мокрий сніг.
На Одещині та в Криму місцями пориви вітру 25-30 м/с. На решті території вітер східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
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