Регіонал: Грошей на розвиток Донбасу дали більше через погану екологію

У держбюджеті-2013 на розвиток Донбасу передбачено коштів більше, ніж на інші регіони України, через погану екологію в цьому регіоні. Про це у прямому ефірі 5 каналу заявив заступник голови фракції ПР у минулій ВР Володимир Зубанов, пояснюючи причини нерівномірного розподілу коштів на розвиток територій у держбюджеті на 2013 р.

«Донеччина має свою специфіку, як і Луганщина. Ну, наприклад, екологія, щось треба робити. Потім вода. Води практично теж зовсім немає, і те, що там були канали, вони прийшли в занепад, і там теж щось треба робити. Потім: люди там практично не живуть – як тільки назбирали якісь грошенятки, вони переїжджають або в Центральну Україну, або на Західну, або в Одесу, в Київ. Бо екологічно там не можна жити, там люди ніколи не жили, тільки коли підприємства там стали розвиватися – вугілля, метал і все таке інше. Бо природа там така. Плюс населення на Донеччині, на Луганщині, воно більше за кількістю», - зазначив В. Зубанов.