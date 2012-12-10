Мер Нью-Йорка може купити видання Financial Times

Як повідомляє РИА Новости, в даний час Financial Times Group оцінюється аналітиками в 1,2 мільярда доларів. Незважаючи на те що про нинішнє фінансове становище видання судити важко, оскільки материнська компанія Pearson не публікує окремої звітності для газети, деякі експерти вважають, що Financial Times Group зазнає збитків.

"Я вважаю, що, якщо Блумберг зробить неймовірно вигідну пропозицію, вони (керівництво Pearson - ред.), Ймовірно, його приймуть. Але на даний момент немає ніяких вагомих причин продавати видання", - сказав медіааналітік Liberum Capital у Лондоні Ян Уїттакер (Ian Whittaker). Іншим можливим претендентом на актив, за словами джерел, є медіакомпанія Thomson Reuters.

Pearson Plc. заснований у 1884 році. У складі холдингу чотири підрозділи, які курують видавничий бізнес по всьому світу, а також випуск ділової газети Financial Times. Акції Pearson входять в індекс FTSE 100. Штаб-квартира холдингу, в якому працюють 40 тисяч чоловік, знаходиться в Лондоні.