Македонія надасть громадянство за інвестиції від 400 тисяч євро

За його словами, які наводяться на сайті македонського уряду, іноземцям, які інвестують не менше 400 тисяч євро в будь-яку галузь (крім готельного бізнесу та торгівлі) та візьмуть на роботу не менше десяти чоловік, буде наданий паспорт громадянина Македонії.

Як пише РИА Новости, особи з країн-членів Євросоюзу або Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які купили нерухомість (будинок або квартиру) на суму від 40 тисяч євро, тепер зможуть залишатися в країні безвиїзно протягом року. За законом, що діяв досі, власники нерухомості з числа іноземців могли перебувати в країні на підставі туристичної візи не більше трьох місяців поспіль і всього не більше шести місяців на рік. За словами Горгієва, залучення іноземців до купівлі нерухомості в Македонії благотворно позначиться на різних галузях економіки - туризмі, торгівлі, готельному бізнесі та багатьох інших.