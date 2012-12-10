Таксист, видаючи себе за податківця, видурював гроші у підприємців

Однак жінка-підприємець, яку намагалися ошукати, виявилася кмітливою і не стала віддавати гроші спритнику. Натомість зателефонувала до відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Чернігівській області, і коли псевдоподатківець приїхав, щоб отримати гроші, його взяли "на гарячому".

В ході подальшої перевірки таксист розповів історію, що нібито того дня на його телефон надійшло замовлення з адреси податкової інспекції. А згодом замовник зателефонував знову і, представившись офіційно, звернувся до нього з проханням попередньо заїхати до підприємця та забрати пакунок з документами. Однак з'ясувалося, що зазначений керівник податкової інспекції в той день таксі не замовляв та вказівок на отримання коштів від підприємця не надавав. До того ж, номер мобільного телефону, з якого був зроблений дзвінок, йому навіть не відомий. Наразі заяву підприємця та матеріали її розгляду відділ внутрішньої безпеки при ДПС у Чернігівській області УВБ ДПС України направив до прокуратури Чернігівської області.

У діях таксиста вбачається склад злочину, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) з урахуванням ст.15 КК України (замах на злочин). У той же час за аналогічною схемою зловмисник намагався заволодіти грошима кримського підприємця. Фігурантом теж виявився таксист, який від імені начальника місцевої ДПІ вимагав вже 10 тисяч гривень. Під час передачі грошей зловмисника було затримано. Як і в попередньому випадку, зловмиснику інкримінується вчинення аналогічних злочинів. "Співробітники податкової міліції не займаються перевірками малого та середнього бізнесу, - зазначили у прес-службі відомства. - Крім того, усі свідомі громадяни, у випадках, коли вони стали свідками неправомірних дій працівників податкової у будь-який час мають змогу звернутися до сервісу "Пульс податкової" (телефон (044)284-00-07)."