Під час полювання на Київщині застрелили чоловіка

11:59, 10 грудня 2012
Суспільство
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На Київщині під час полювання 52-річний підприємець випадково застрелив 34-річного чоловіка.

Карабін. Фото Фото: kladenets.ru

У Поліському районі Київської області у полі поблизу села Мар’янівки 52-річний киянин, приватний підприємець на полюванні із власної необережності пострілом з мисливського карабіна вбив 34-річного жителя Києва.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, чоловіка затримано. Зброю вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

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