Під час полювання на Київщині застрелили чоловіка
11:59, 10 грудня 2012Суспільство
2026 0
На Київщині під час полювання 52-річний підприємець випадково застрелив 34-річного чоловіка.
На полюванні застрелили киянина. Фото Фото: kladenets.ru
У Поліському районі Київської області у полі поблизу села Мар’янівки 52-річний киянин, приватний підприємець на полюванні із власної необережності пострілом з мисливського карабіна вбив 34-річного жителя Києва.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, чоловіка затримано. Зброю вилучено.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter