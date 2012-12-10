Під час полювання на Київщині застрелили чоловіка

У Поліському районі Київської області у полі поблизу села Мар’янівки 52-річний киянин, приватний підприємець на полюванні із власної необережності пострілом з мисливського карабіна вбив 34-річного жителя Києва.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, чоловіка затримано. Зброю вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.