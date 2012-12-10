НБУ: Стабільність банківської системи України не викликає сумнівів

Про це «Фактам» заявила департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку України Наталія Іваненко.

За даними НБУ, банківська система країни в цьому році вперше за кілька останніх років вийшла в прибуток. Причому рекордну суму - понад мільярд гривень - банки заробили в жовтні.

«Банківська система збільшує свої активні і пасивні операції, - зазначила Іваненко. - Нехай темпи кредитування недостатньо високі, але абсолютний приріст кредитів за рік - 25 мільярдів - це все-таки цифра хороша. Банківський сектор демонструє і збільшення довіри з боку населення. З початку року обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 45 мільярдів гривень ».

У Нацбанку також повідомили, що проблемні кредити українських банків цього року зменшилися на 12 мільярдів гривень. У більшості вітчизняних банків фінансові показники рівня стабільності навіть вище, ніж у багатьох європейських і американських банків.

«Стабільність вітчизняної банківської системи не викликає у нас сумнівів, - заявила Іваненко. - У загальному і цілому стан нормальний ».