У новорічну ніч транспорт у Києві працюватиме довше

У Києві роботу метрополітену, а також наземного громадського транспорту в новорічну ніч буде продовжено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту суспільних комунікацій Марину Хонду.

«На сьогодні всі служби, які задіяні в організації святкування Новорічної ночі, працюють щодо забезпечення проведення свята на високому рівні. Управління транспорту вже підготувало проект розпорядження щодо організації руху пасажирських перевезень, у якому передбачається продовжити роботу метрополітену на 3 години 30 хвилин та організувати автобусні, тролейбусні перевезення до 4.30 ранку», – поінформувала М.Хонда під час розширеного засідання колегії КМДА.

При цьому у міськадміністрації зазначили, що в середньому близько 100 тис. осіб зустрічають Новий рік на Майдані Незалежності, тож належна організація перевезень у нічний час є вкрай важливою.