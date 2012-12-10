НБУ зазначає, що населення здає вдвічі більше валюти

Про це він розповів в ефірі передачі «Досвід» на телеканалі «Перший Національний».

«За останні три тижні обсяг здачі валюти населенням, яке ніхто не жене, не змушує здавати валюту, удвічі більше, ніж було до цього. Це говорить про те, що люди зрозуміли, що не буде курсу 9, 10, 12, про що у нас перед валютними сплесками говорилося в деяких статтях», - сказав Горшков.

У той же час, на його думку, однією з основних причин, що мотивують населення здавати валюту, є розуміння вигідності інвестування в гривні. «Люди зрозуміли, що прибутковість у гривні більше, ніж у валюті, навіть за вирахуванням інфляції на гривні можна більше заробити», - додав фахівець.

При цьому представник НБУ додав, що введення збору в Пенсійний фонд при продажу інвалюти допоможе перемогти валютних спекулянтів, від яких, на його думку, в першу чергу страждає населення.

«Всі кажуть, що треба дбати про народ. Ми це й робимо, рятуючи його від спекулянтів, які беруть з кишень українців гроші і перекладають у свої. А якщо ми говоримо про чорному ринку, так вони ще й податки не платять», - зазначив Горшков.