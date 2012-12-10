Завтра в Україні - сильний сніг

Завтра на більшій частині території України очікуються складні погодні умови: часом сніг та мокрий сніг (на півдні та у центральних областях з дощем), місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Лише у західних та східних областях без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та в Криму пориви 19-24 м/с.

Температура у західних областях вночі 4-9° морозу, у Карпатському регіоні до 13°, вдень 1-6° морозу; на решті території протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, в Приазов'ї до 5° тепла; у Криму вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області у вівторок очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура протягом доби 0-2° морозу.