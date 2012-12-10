Яндекс визначив найпопулярніші в Україні запити в 2012 році

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Яндекс».

«У список потрапили теми, які викликали різке або тривале зростання запитів до пошуку», - йдеться в повідомленні.

Рейтинг складений в ряді категорій: Події, Чоловіки, Жінки, Фільми, меми, Матчі Євро-2012, Спортсмени, Де?, Навіщо?, Який?, Скільки?, Коли?, Що?, Хто?.

Подіями року стали «Євро-2012» і Закриття порталу ex.ua, а «Вибори-2012» виявилися лише на третій позиції.

Найбільш популярними чоловіками (найчастіше шукали в Яндекс) стали Богдан Ступка, Ілля Олейников і Володимир Кличко. Серед жінок лідирують Уїтні Х'юстон, Марина Голуб та Оксана Макар.

Найбільш затребуваними фільмами стали «Сутінки. Сага. Світанок: частина 2», «Ржевський проти Наполеона», «Мадагаскар-3». Серед спортсменів перші дві позиції зайняли Володимир і Віталій Кличко, на третьому місці Олег Блохін.

Серед найбільш популярних питань у системі Яндекс були: де взяти грошей? де народився Наполеон? навіщо мені холодильник, якщо я не курю? навіщо жити? навіщо ходять на роботу? яке сьогодні свято? скільки часу в Україні? скільки коштує розмитнити автомобіль в Україні? скільки байт в кілобайті? що робити, коли нудно? коли буде кінець світу? що таке любов? хто такий бро? хто такий Флобер? хто такий кеп? хто такий Ленін?

Довідка УНІАН. Яндекс - російська пошукова система та інтернет-портал. Яндекс має офіси в Україні, Казахстані, Білорусі та Туреччини. Дохід компанії в 2011 році склав більше 620 млн дол