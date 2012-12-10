Рішення рейтингових агентств не вплинуть на котирування українських держпаперів - ЗМІ

Вітчизняні фінансисти упевнені, що подібна оцінка не зробить на реальні котирування українських державних цінних паперів істотного впливу. Оскільки інвестори, знайомі з місцевими ризиками, зрозуміло, враховували їх при купівлі держоблігацій.

До того ж, думка міжнародних рейтингових агентств, як показує практика, заслуговує довіри далеко не завжди.

Газета пише, що досить згадати завищені оцінки під час кризи установам і ЦБ, насправді близьким до дефолту, що багато в чому спровокувало настання рецесії.

У результаті вже неодноразово піднімалося питання про зміну регулювання сфери встановлення рейтингів. «Занадто висока довіра до рейтингових агентств призводить до спекуляцій, - упевнений Олег Іванець, економіст інвестгрупи «Арт Капітал».