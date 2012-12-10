Податкова попередила незаконне відшкодування ПДВ на суму 1,1 млрд. грн.

«Протидія оборудкам із ПДВ з одним з пріоритетів діяльності податкової міліції України на 2012 рік, - сказав начальник податкової міліції Андрій Головач, – Адже це податок, який збирає держава з більшості видів підприємницької діяльності, формуючи, таким чином, загальний бюджет на реалізацію соціальних програм. А соціальні програми – це виплачені зарплати і пенсії, це збудовані школи та лікарні».

За словами податкової міліції, після запровадження автоматичного відшкодування ПДВ та електронної звітності, вона отримала можливість проводити моніторинг операцій в он-лайн режимі.

«Україна володіє передовим досвідом у протидії оборудкам із ПДВ, тому не дивно, що переймати його до нас їдуть навіть податкові міліціонери країн Західної Європи. Адже там щорічні втрати від так званих «податкових каруселей» сягають 150 мільярдів євро», - йдеться в офіційному повідомленні податкової міліції.

Також податкова міліція ДПС України повідомляє, що протягом року нею було виявлено 188 злочинів, пов’язаних із незаконним відшкодуванням ПДВ.

За 10 місяців 2012 року за сприяння податкової міліції України до державного бюджету було спрямовано 3,4 мільярди гривень.