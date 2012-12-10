У відвідувачів одеського нічного клубу стріляли кримінальні злочинці

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління МВС України в Одеській області генерал-майор Сергій Рєзников. Він також уточнив, що той, хто стріляв по людях з карабіна Вулкан, раніше притягувався до кримінальної відповідальності "за перевищення службових повноважень і шахрайство з фінансовими ресурсами", а його спільник був «двічі судимий за грабіж і розбій».

За його словами, злочинці стріляли мисливськими патронами калібру 5,45 мм із зміщеним центром тяжіння. Загалом вбивцями, які були в стані алкогольного сп'яніння, було зроблено 11 пострілів з карабіна: двоє відвідувачів померли на місці, троє одержали поранення різної тяжкості. Завдяки наданій меддопомозі їх життя поза небезпекою.

С.Рєзников уточнив, що при огляді автомобіля Mercedes, в якому злочинці намагалися втекти з місця злочину, вилучено мисливський карабін на базі АКСУ калібру 5.45, травматичний пістолет «Вій», а також мисливський ніж у чохлі. За кермом автомобіля був житель Придністров'я, який займається приватним перевезенням і не був спільником злочинців.

Зараз міліція перевіряє законність видачі зброї злочинцям, а також достовірність вилучених у них посвідчень співробітників Комітету сприяння правоохоронним органам та антикорупційної громадської організації.

За словами С.Рєзникова, «дозволу на носіння зброї в одного із затриманих на руках не було, але за базою даних, яка у нас є, мисливський карабін справді належав людині, яка здійснювала з нього постріли. Хоча в січні поточного року він звернувся до Київського РВВС Полтави із заявою про те, що цю зброю у нього викрадено».

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв'язків з громадськістю УМВС в Одеській області, 9 грудня близько 3.00 надійшло повідомлення до чергової частини міліції м. Одеси про те, що двоє озброєних чоловіків увійшли до розважального закладу по вул. Рішельєвській. Через кілька хвилин там відбулася стрілянина, внаслідок чого 29-річна жінка і 24-річний чоловік загинули, а ще троє відвідувачів дістали вогнепальні поранення.

Підозрювані намагалися втекти з місця злочину на автомобілі «Мерседес», але були затримані. У них вилучено мисливську рушницю АКСУ "Вулкан", три споряджені магазини до неї і мисливський ніж.

Затриманих доставлено у Приморський районний відділ міліції і встановлено їхні особи. Ними виявилися жителі Полтави (1973 і 1977 року народження). Зловмисникам оголошено про підозру в здійсненні злочину. Вилучені речові докази направлено на експертизу.