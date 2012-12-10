На маріупольському заводі розпечена сталь вилилася на двох робітників

У понеділок, 10 грудня, в киснево-конвертерному цеху Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (Маріуполь, Донецька обл.) стався раптовий обвал ковша з розжареною сталлю машини безперервного литва заготовок.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій, в результаті події загинуло двоє робітників. Площа розливу становила 250 кв.м.

Підрозділи МНС здійснюють охолодження розлитої сталі, встановлюється причина події.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області, надзвичайна подія сталася о 5:10.

За даними управління, у машини безперервного литва заготовок у конвертерному цеху №2 при повороті траверси сталерозливного стенду, на якій розміщувалися порожній і повний сталерозливні ковші, стався обрив консольної частини траверси, на якій стояв повний ківш з 150 тоннами розжареного металу. Метал розлився в зону обслуговування МНЛЗ, внаслідок чого двоє працівників 1979 і 1991 років народження були смертельно травмовані.

Крім того, ще один працівник 1982 року народження дістав опік правої руки. Загалом на момент події в цеху перебувало 5 людей.

У теруправлінні зазначили, що розливний стенд був виготовлений заводом «Уралмаш» і запущений у роботу в 1993 році.

На меткомбінаті у зв'язку із загибеллю двох робітників з 11 грудня запроваджено особливий режим державного нагляду. Теруправлінням створено комісію з розслідування причин і обставин нещасного випадку. Для ретельнішої перевірки підприємства теруправління залучить фахівців Луганської, Дніпропетровської і Запорізької областей.