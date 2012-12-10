Залежний від азартних ігор отримав 15 років за вбивство

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району міста Києва.

Справу було порушено за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів).

Слідством встановлено, що киянин був залежним від азартних ігор та у Кривому Розі програв у карти 40 тисяч доларів США. Гроші для повернення карткового боргу він спланував «отримати» у свого знайомого, який займався обміном валют. Для цього він заманив потерпілого на 8-й поверх одного з будинків на вул. Єреванській у Києві, де викруткою наніс йому численні удари у різні частини тіла і спричинив повний перелом грудини. Забравши у вбитого 40 тисяч доларів США, він втік з місця події. Вже наступного дня його затримали працівники міліції.

За висновками судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала від проникаючих колотих поранень грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів.