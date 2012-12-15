Янукович: зміцнення України - це зміцнення Європи

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у виступі на Традиційній зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Зміцнення України - це зміцнення Європи. Більша стабільність для України - це додатковий важливий фактор стабільності регіону», - підкреслив він.

«Поза сумнівом, усі присутні тут усвідомлюють і розділяють цю тезу. І у цьому простому усвідомленні - спільний інтерес, який лежить в основі динамічних відносин України зі світом», - сказав В.Янукович.

Він висловив переконання, що спільними зусиллями цей інтерес буде повною мірою реалізований.

В.Янукович зазначив, що сьогодні Україна створює всі умови для залучення інвестиційних ресурсів, реалізації масштабних спільних проектів, укладення нових контрактів для вітчизняного бізнесу.

«Україна - відкрита для іноземного капіталу, ідей та інновацій. Наша економіка - стабільна, а правила гри у ній - чіткі та прозорі», - сказав він.