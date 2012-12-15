Суд не дозволив забудовнику зносити дитсадок у центрі Києва

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ столичної прокуратури.

Як нагадали в прокуратурі обставини справи, Київрадою у 2004 році було прийнято рішення про передачу в оренду АТВТ «Компанія «Д.І.Б» 1,21 га землі по вул. Пушкінській, 33А-37Б, для будівництва багатофункціонального житлово-громадського комплексу, на місці, де розташовано приміщення дитячого садочка №183. Проте рішення Київради не було підписано міським головою у зв’язку з відсутністю розробленого та погодженого проекту землеустрою.

Надалі Київрадою це рішення було визнано таким, що не набуло чинності.

Таким чином, суд відмовив АТВТ «Компанія «Д.І.Б» у задоволенні позовних вимог щодо визнання права на землю та спонукання Київради до укладання договору оренди, оскільки набуття права користування землею можливо виключно за рішенням органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, зазначили в прокуратурі.