Хасиди просять передати їм в оренду караїмську кенасу

Про це УНІАН повідомили в постійній комісії Київради з питань культури та туризму, яка отримала відповідне звернення релігійної громади.

За словами голови зазначеної комісії Київради Олександра Бригинця, розглядається можливий варіант передачі зазначеного приміщення в погодинну оренду для проведення богослужінь, як це, наприклад, практикується в Костьолі Святого Миколая, де увечері проходять концерти органної та симфонічної музики, а вдень богослужіння. Тому комісія прийняла рішення звернуться до відповідних управлінь з проханням розглянути дану пропозицію.

Так, комісія направила звернення до ГУ охорони культурної спадщини, ГУ комунальної власності та Департаменту культури з проханням провести експертизу на предмет передачі Кенаси в оренду на час проведення богослужінь.

«Я передбачаю, що і у випадку передачі Кенаси релігійній громаді все буде не просто, адже в приміщенні на сьогодні знаходиться заклад культури - Будинок актора», - наголосив О.Бригинець.

Як приклад, депутат нагадав історію з передачею будівлі на вул. Сковороди, 9-Б, на експлуатацію якої претендує релігійна громада Руської православної старообрядницької церкви як на приміщення, яке історично належало їхній громаді. Але старообрядники не можуть її отримати, оскільки на сьогодні приміщення знаходиться в користуванні Інституту археології НАН України.

Комісія з питань культури також направила звернення до ГУ охорони культурної спадщини з проханням ініціювати виділення коштів в бюджеті Києва на 2013 рік для ремонту Кенаси, оскільки вона перебуває в критичному стані (фундамент будівлі тріснув і розвалюється).

Як інформують в комісії, Караїмська кенаса була побудована з ініціативи Соломона Когена та з благословення київського газана Йосипа Султанського протягом 1898-1902 років архітектором Владиславом Городецьким. Будова відрізняється красою і розкішшю обробки в мавританському-арабському стилі.