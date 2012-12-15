Без світла в Україні залишаються 195 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 14 грудня аварійними бригадами обленерго у Київській, Вінницькій та Житомирській областях відновлено електропостачання 155 населених пунктів, що були знеструмленні протягом останніх діб, внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь).

Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання у трьох областях. Зокрема, у Київській області без електропостачання залишаються 107 населених пунктів, у Житомирській області – 78, у Вінницькій області – 10.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго та 30 од. техніки підвищеної прохідності МНС з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця. Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 18 пересувних електростанцій.