Росія встановила історичний рекорд добових поставок газу до Європи

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це заявив голова компанії Олексій Міллер.

«З початку грудня спостерігається безпрецедентне зростання поставок на європейський ринок і за минулу добу було встановлено історичний рекорд обсягів поставок російського газу до Європи - 550,1 млн куб. м», - сказав О.Міллер.

За його словами, це ще раз свідчить про своєчасність і затребуваність таких проектів, як «Північний потік» і «Південний потік».