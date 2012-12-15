Від вибуху газу у Стаханові постраждали двоє дітей і троє дорослих

Як повідомляє прес-служба МНС України, учора в м. Стаханов по вул. Макерова, 3-а, у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, за попередніми даними, стався вибух газу без послідуючого горіння.

Внаслідок вибуху постраждало 5 осіб (з них 2 дитини 2009 та 2012 р.н.), яких з травмами різних ступенів важкості (у тому числі 2 особи у важкому стані) госпіталізовано. Загиблих немає. Вибухом зруйновано міжквартирне перекриття між 4, 3 та 2 поверхами.

З 10 пошкоджених квартир тимчасово відселено до родичів 14 мешканців. Створена комісія зі встановлення причин вибуху та надання допомоги постраждалим.

До аварійно-рятувальних робіт залучалось 65 чол. та 15 од. техніки, у тому числі від МНС 30 чол. та 7 од. техніки.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Луганській області.