12 сіл Житомирської області відрізані від світу

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури Житомирської облдержадміністрації .

"Через снігопади і погане очищення доріг чимало сіл Житомирської області залишились без автотранспортного сполучення. Найбільше в цьому плані постраждали 12 сіл Малинського району, вони й досі без автотранспортного зв’язку ", - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що через погодні умови певна частина сільської місцевості області лишилася без транспортного сполучення. Автодороги блокують не лише снігові замети, а й дерева, що падають на проїжджу частину.

Аби виправити цю ситуацію, сільські голови на місцях укладають договори з підприємствами, що мають техніку, за допомогою якої можна очистити дорогу від снігу та ліквідувати інші наслідки негоди. Однак цій роботі заважає недостатня кількість пального, на нього області терміново потрібно з держбюджету 3,5 мільйона гривень. Ще 0,5 мільйона планують виділити з бюджету області депутати Житомирської обласної ради на найближчій сесії 20 грудня цього року.