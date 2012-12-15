На трасі Київ - Одеса зіткнулися 13 автомобілів: є постраждалі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, водій вантажівки «Рено Магнум», рухаючись в напрямку Одеси, скоїв наїзд на водія автомобіля «КамАЗ», який зупинився на проїжджій частині та вийшов з автомобіля. Внаслідок цього ДТП, а також через ожеледицю та туман, учасниками ДТП стали ще 12 авто, серед яких вантажівки і легкові автомобілі. У зв'язку з чим, на трасі утворився затор.

Розбиті авто заблокували автобан Київ–Одеса. Було заблоковано близько 5 кілометрів автодороги у напрямку Одеси. Затори розтягнулися більш як на 40 кілометрів – від села Улянівки до Умані.

В цьому ДТП важкі травми отримали 4 людей. В одного з далекобійників - тяжка травма ноги. А журналіст програми "Надзвичайних новин" телеканалу ICTV Юрій Лисий – у реанімації. Він був за кермом авто, яке протаранило причіп вантажівки. Уманським лікарям вдалося стабілізувати його стан. Проте у понеділок його доправлять до Черкас, де проведуть низку операцій.

Працівники ДАІ спрямовували транспорт по зустрічній смузі, загалом рух транспортних засобів був сповільнений, але не припинявся. Сьогодні о 8.30 за допомогою аварійно-рятувальної техніки та трактора місцевого сільськогосподарського господарства вдалось розтягти легкові автомобілі та частину вантажівок. Інші авто, серед яких 40-тонні вантажівки, залишаються на місці аварії в очікуванні важкої спецтехніки.

На місці події працюють співробітники та техніка уманської пожежно-рятувальної частини МНС, ДАІ, Черкаського облавтодору.

Наразі всі обставини масштабного ДТП уточнюються працівниками ДАІ. Рух автомобільного транспорту на даній ділянці дороги відновлено в обох напрямках.