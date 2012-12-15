У Харкові вбили та обезголовили суддю та його рідних

17:53, 15 грудня 2012
Суспільство
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У Харкові невідомі вбили обезголовили чотирьох людей.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, був убитий суддя Фрунзенського райсуду Харкова, його дружина, їхній син та співмешканка сина. Усі чотири тіла обезголовлені.

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управлінні МВС України в Харківській області пообіцяли найближчим часом надати інформацію.

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