У Харкові вбили та обезголовили суддю та його рідних
17:53, 15 грудня 2012Суспільство
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У Харкові невідомі вбили обезголовили чотирьох людей.
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, був убитий суддя Фрунзенського райсуду Харкова, його дружина, їхній син та співмешканка сина. Усі чотири тіла обезголовлені.
У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управлінні МВС України в Харківській області пообіцяли найближчим часом надати інформацію.
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