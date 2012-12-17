Експерти очікують стабілізаційного ефекту на гривню від валютного податку

«Враховуючи те, що вже сама заява про введення 10%-го збору з продажу інвалюти стала причиною стабілізації валютного ринку в останні місяці, можна спрогнозувати, що ухвалення відповідного законопроекту, яке повинне відбутися на початку наступного року, позитивно відіб'ється на гривні в 2013 - му», - вважає директор аналітичного департаменту компанії Pro Consulting Олександр Соколов.

Як повідомляють banki.ua, експерт переконаний, що нововведення вдарить по тіньовому ринку економіки, в першу чергу завдяки скороченню тіньових заробітних плат. «Цей збір позитивний з двох сторін: він зробить невигідним для працівників підприємств отримувати зарплати в конвертах і неофіційну зарплату в іноземній валюті, а роботодавцям - її виплачувати», - додає Соколов.

Начальник відділу економічних досліджень Ерсте Банку Мар'ян Заблоцький вважає, що скорочення зазначеного збору з ініціативи Національного банку з 15% до 10% знайшло більше прихильників. «Компромісним можна вважати, що НБУ знизив запропоновану ставку оподаткування з 15% до 10%, таке рішення парламент може ухвалити. Тим більше на користь цього говорить і рекламна кампанія, яку регулятор супроводжував ініціативу з податком: вона позитивно вплинула на ринок, адже через тиждень після оголошення ініціативи банки побачили різке зниження попиту на валюту з боку населення. А вже під кінець листопада українці продавали майже стільки ж доларів, скільки й купували », - зазначає фінансист. При цьому, на його переконання, збір ускладнить розрахунки тіньовим ділкам. «Збір ускладнить життя тіньовій економіці, адже тіньові експортери та імпортери не зможуть легко обміняти долари для розрахунку всередині країни», - резюмує фахівець.

Як повідомлялося, раніше комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект № 11470, що передбачає введення збору в Пенсійний фонд з продажу фізичними особами готівкової іноземної валюти у розмірі 10% від суми угоди. Цей законопроект зареєстрований у Раді 3 грудня, автор - народний депутат Валерій Шаманов (позафракційний).