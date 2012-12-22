Прокуратура повернула лісопарку "Конча-Заспа" 6 га землі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської природоохоронної прокуратури.

Як нагадали в прокуратурі обставини справи, ПАТ «Київмедрембуд» у 2007 році було отримано згоду КМДА на розроблення технічної документації із землеустрою для будівництва бази відпочинку на вул. шосе Столичне, 29 км, що на території ЛПГ «Конча-Заспа».

Однак рішення про відведення товариству земельної ділянки Київрадою не приймалося. Жодних документів на право власності або право користування землею, у тому числі на умовах оренди, у товариства немає.

Незважаючи на це, ПАТ «Київмедрембуд» самовільно огороджено 6 га землі в Конча-Заспі, на ній, як з’ясувалося, знаходяться повалені та аварійні дерева, встановлено кілька нежитлових дерев’яних споруд. Огороджена територія, до того ж, ще й охороняється, зазначили в прокуратурі.

У зв’язку з цим Київським природоохоронним прокурором до Головного управління контролю за благоустроєм Києва та комунального підприємства «ЛПГ «Конча-Заспа» було внесено подання з вимогою привести захаращену земельну ділянку в належний стан та звільнити від самовільно встановлених дерев’яних споруд і металевого паркану.

Подання прокурора виконується та 20 грудня 2012 року знесено половину огорожі. Роботи з демонтажу тривають, поінформували в прокуратурі.