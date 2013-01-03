Новий міністр обіцяє запитати українців, чи готові вони показати доходи

Питання введення в Україні загального декларування обговорюватиметься із залученням експертів і громадськості, незважаючи на те, що сама по собі ця ініціатива є сучасною і відповідає загальноєвропейським тенденціям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням уряду заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Це сучасна ідея, але вона має бути винесена на обговорення. Це стосується кожного і треба знайти найбільш оптимальний варіант (введення декларування доходів - УНІАН)», - сказав О.Клименко.

На тему: Клименко сподівається, що вже з 2014 року декларувати доходи будуть всі

За його словами, схема обговорення загального декларування буде такою самою, яку свого часу використовували фахівці Держподатслужби під час роботи над проектом закону про трансфертне ціноутворення, який за планом буде винесено на обговорення Верховної Ради вже в січні. У зв`язку з цим О.Клименко запевнив, що без обговорення з платниками податків ініціативу введення загального декларування доходів прийнято не буде.

Як повідомляв УНІАН, про готовність до введення загального декларування Держподатслужба, яка незабаром увійде до складу новоствореного міністерства доходів і зборів, була готова ще в жовтні 2012 року. Разом з тим, міністр доходів і зборів О.Клименко звернув увагу на те, що практику загального декларування доходів може бути введено в 2014 році, коли профільні служби досконально вивчать кращий світовий досвід у цій сфері.

На даний момент в Україні відбувається кампанія декларування доходів згідно із чинним законодавством. Декларації про доходи органи Держподатслужби збиратимуть до 1 травня 2013 року.

На 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.