Сина екс-губернатора Житомирщини оштрафували за невиплату зарплати

За невиплату своїм працівникам зарплати оштрафовано сина колишнього голови Житомирської обласної державної адміністрації Миколу РУДЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у територіальній державній інспекції праці в Житомирській області, на сільгосппідприємстві «Йосипівське» Малинського району, де головою є М.РУДЧЕНКО, станом на 01.08.2007 року заборгованість із виплати зарплати становила 120 тис. грн., а це 4 місячних фонди оплати праці.

Правопорушення допущено стосовно 63 працівників господарства. Крім того, порушуються терміни розрахунків зі звільненими працівниками.

Станом на 01.09.2007 року 5 працівникам, звільненим ще в липні-листопаді 2006 року, заборговано 5,5 тис. грн.

Всупереч вимогам ст.ст. 33,34 Закону України «Про оплату праці». в господарстві не проводиться індексація грошових доходів працівників. Зокрема, не вислано індексацію, нараховану в листопаді-грудні 2006 року та в липні-серпні 2007 року, понад 70 працівником не нарахована і не виплачується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, зазначається в повідомленні інспекції для преси.

У ньому також зазначається, що протягом 2007 року це господарство перевірялось тричі, однак приписи з усунення виявлених порушень керівник господарства не виконує. За невиконання вимог закону державним інспектором праці на керівника господарства М.РУДЧЕНКА складено протокол про адміністративне правопорушення та винесена постанова про накладання штрафу в розмірі 170 грн.

Раніше на партійних конференціях , екс-губернатор області, голова Житомирської обласної організації Народної партії Литвина Микола РУДЧЕНКО неодноразово скаржився на те, що його сина Миколу, який є керівником сільськогосподарського підприємства у Малинському районі, переслідують через політичні мотиви та не дають йому працювати через постійні перевірки.