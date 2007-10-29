Ющенко назвав оптимальну ціну на газ для України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає оптимальною ціною для України на газ 150-160 доларів за тисячу кубів.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю ввечері.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для Росії Україна має бути надійним партнером. За його словами, необхідно позбутися практики, коли при формуванні ціни на газ «привноситься багато політики».

«Я чую, як сьогодні і в певних ділових, і політичних колах говорять про ціну газу з першого січня (2008 року – УНІАН) для України 188 - 190 доларів, дехто називає і 200», - зауважив Президент. Він підкреслив, що на це може відповісти те саме, що і у 2005 році коли, пропонувалась ціна 235 доларів: «Такої ціни не буде».

На думку В.ЮЩЕНКА, така ціна «необґрунтована». «З врахуванням тенденції, що відбуваються на енергетичних ринках, ціна на кордоні Україна – Росія оптимальна, раціональна, продумана, до якої б з розумінням віднеслась би більша частина ринку, - це ціна, що знаходиться на рівні 150-160 доларів за тисячу кубів», - зауважив Президент, нагадавши, що нинішня ціна - 135 доларів за тисячу кубів.