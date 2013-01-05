У Києві засуджено трьох шахраїв, які продали 37 чужих автомобілів

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, їх засуджено за ч. 4 ст. 190 Кроимінального кодексу України (шахрайство) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Один із зловмисників працював у банківській установі, а усі 37 автомобілів ошуканими громадянами були придбані за кредитні кошти.

Власникам транспортних засобів, які сплачували кредит, працівник банку повідомляв, що автомобілі вилучаються банківською установою за борги.

Потенційних покупців зловмисники вводили в оману, запевняючи, що автомобілі продаються банком по заниженій ціні, оскільки позичальники не спроможні виплачувати кредит. В інших випадках вони брали в оренду автомобілі та згодом без відома власника їх продавали.

У такий спосіб упродовж вересня – грудня 2007 року зловмисники незаконно продали автомобілі, власниками яких є жителі Києва, Харкова, Полтави, а також Київської, Харківської, Полтавської, Житомирської та Запорізької областей.

Матеріальні збитки від цих злочинів сягнули понад 500 тисяч гривень.

Суд підтримав позицію прокуратури Києва та призначив покарання організатору злочинної групи у вигляді 8 років позбавлення волі. Інших двох засуджено до 7 років та 7 років 6 місяців позбавлення волі.