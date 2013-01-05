Дорогою з Києва загорівся автобус з 33 пасажирами

16:12, 05 січня 2013
Суспільство
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Сьогодні вранці у Київській області рятувальники ліквідували пожежу в рейсовому автобусі Iveco сполученням Київ – Новомиргород.

МНС України

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, автобус, у якому перебували 33 пасажира, зупинився біля села Григорівка на трасі Київ - Знаменка.

Рятувальники через шість хвилин після отримання повідомлення прибули до місця і ліквідували пожежу.

Загиблих та постраждалих немає. Орієнтовна причина пожежі – коротке замикання електричної проводки.

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