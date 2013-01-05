Дорогою з Києва загорівся автобус з 33 пасажирами

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, автобус, у якому перебували 33 пасажира, зупинився біля села Григорівка на трасі Київ - Знаменка.

Рятувальники через шість хвилин після отримання повідомлення прибули до місця і ліквідували пожежу.

Загиблих та постраждалих немає. Орієнтовна причина пожежі – коротке замикання електричної проводки.